Alemanha entra em recessão após contração do PIB no 3o tri O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha contraiu 0,5 por cento no terceiro trimestre, mostraram dados divulgados nesta quinta-feira, jogando a maior economia da Europa em recessão pela primeira vez em cinco anos. A queda maior que a esperada para o PIB, na comparação com ajuste sazonal trimestre a trimestre, foi marcada por uma contribuição negativa da balança comercial, onde as exportações enfraqueceram, o que acabou ofuscando o aumento nos gastos público e privado. Os dados revelam os riscos para a economia européia, que enfrenta uma profunda e prolongada desaceleração, exacerbada pela contínua turbulência no sistema financeiro global.