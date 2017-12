Alemanha lamenta suspensão de negociações sobre Doha O ministro de Economia da Alemanha, Michael Glos, lamentou nesta segunda-feira a suspensão das negociações para a liberalização global do comércio, mas assinalou que isto não representa o fracasso da Rodada de Doha. "Para a Alemanha, é lamentável que tenham sido suspensas as negociações dentro do grupo do G6 (União Européia, Estados Unidos, Brasil, Índia, Austrália e Japão), ainda mais quando as diferenças que restavam por superar eram pequenas", assinalou Glos em comunicado. Glos lamentou que não se tenha podido implementar as conclusões da cúpula do G8 em São Petersburgo, onde se chegou ao acordo de que todas as partes envolvidas -G20, EUA e UE- deveriam fazer compromissos. No entanto, o ministro não considera que a suspensão desta segunda represente o fracasso da rodada de Doha. "Agosto deve ser aproveitado para analisar internamente todas as posições, para depois fazer um balanço em Genebra", afirmou. As negociações foram suspensas nesta segunda, diante da incapacidade das grandes potências em chegarem a um acordo na redução de tarifas para produtos agrícolas e industriais.