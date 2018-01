Alemanha liderou exportações no mundo em 2005 A Alemanha foi em 2005 - pela terceira vez consecutiva - o primeiro país exportador do mundo. Foi o que afirmou hoje o Escritório Federal de Estatística em Wiesbaden, mostrando que as vendas externas do país registraram alta de 7,5% no ano passado, atingindo o montante de 786,100 bilhões de euros - número mais alto desde o início da apuração do dado. Com o cenário favorável, a balança comercial alemã também foi influenciada, registrando superávit recorde de 160,5 bilhões de euros. Segundo divulgou o órgão, os países da União Européia (UE) seguem sendo os principais compradores dos produtos alemães. Só eles foram responsáveis pela aquisição de 498,5 bilhões de euros em mercadorias. Este montante representa uma alta de 6,9% em relação a 2004. Importações Porém, não foram só as exportações que apresentaram aceleração em 2005. O aumento dos preços do petróleo e a leve recuperação da demanda interna fizeram com que as importações também registrassem alta. As compras externas subiram 8,7%, representando 625,6 bilhões de euros.