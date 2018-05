Alemanha nega esconder custo de ajuda à Grécia

Segundo ele, a ajuda à Grécia é atrelada ao cumprimento de condições estabelecidas pelos credores internacionais. "A pressão ainda existe. Portanto isso não tem nada a ver com a data das eleições".

Existem especulações de que o governo alemão quer esconder até as eleições de setembro a possibilidade de a Grécia se negar a pagar suas dívidas aos países da zona do euro. A dívida do país mediterrâneo estava pouco acima de 160% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim do primeiro trimestre deste ano, a mais alta dos 17 países do bloco. A Alemanha foi o país que mais contribuiu para o resgate internacional de 245 bilhões de euros (US$ 325 bilhões) à Grécia.

Os comentários de Schäuble foram feitos um dia depois de ele dizer que a Grécia não terá uma segunda rodada de alívio à dívida. O ministro alemão afirmou que a Grécia vai continuar recebendo ajuda se for necessário depois de 2014, quando o programa atual expira, desde que o governo cumpra as condições estabelecidas pelos credores internacionais. Fonte: Dow Jones Newswires.