Alemanha pode perder mais 130 mil empregos em 2009

A desaceleração da economia deve afetar menos o nível de emprego na Alemanha que as crises anteriores, segundo informações do ministério do Trabalho neste domingo, 23. Segundo o governo alemão, o país deve registrar 130 mil novos desempregados em 2009. "No pior cenário, com queda de 0,5% na economia, nossos institutos de pesquisa esperam um desemprego adicional de 130 mil pessoas, na média anual de 2009", disse o chefe do ministério do Trabalho, Frank-Juergen Weise, ao jornal diário Bild. "No caso de crescimento zero, o desemprego será de 30 mil", acrescentou. Em torno de 1 milhão de postos de trabalho já estão vagos na Alemanha, disse Weise, adicionando que há pleno emprego em várias regiões e que a duração média do desemprego caiu pela metade desde 2005. O ministro da Economia Michael Glos disse na semana passada que as reformas feitas na Alemanha tornaram o mercado de trabalho mais resistente e que não havia razão para temer um desemprego em massa.