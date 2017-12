Alemanha propõe saída da Grécia da zona do euro por 5 anos, diz jornal

Atualizado às 19h15

Autoridades do Ministério das Finanças da Alemanha argumentaram que a Grécia poderia sair da zona do euro por cinco anos e ter algumas de suas dívidas reduzidas caso Atenas não consiga aperfeiçoar as propostas feitas para obter um resgate.

Em um documento escrito para analisar as reformas do governo grego apresentadas como condições ao empréstimo de três anos, os membros do ministério alemão disseram que o plano não aborda "soberanas e importantes áreas de reforma" e escreveram: "Nós precisamos de uma solução melhor e mais sustentável".

O documento, lido pela Reuters e reportado inicialmente pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, oferece "dois caminhos": ou estabelecendo condições duras que amarrem o governo grego às suas promessas ou sugerindo uma saída temporária da zona do euro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entretanto, Theodoros Mihopoulos, chefe do gabinete do primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, declarou através de mensagem em sua conta no Twitter que a alegação da reportagem "é completamente negada".

O ministro de Finanças alemão Wolfgang Schaeuble disse a seus pares da zona do euro em uma reunião de crise neste sábado que o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras teria que fazer mais para convencer Berlim a abrir negociações para um novo empréstimo, mas várias fontes próximas ao assunto disseram que Schaeuble não trouxe à mesa a opção de saída da Grécia da zona do euro.

O documento do ministério citou três coisas que a Grécia poderia fazer para melhorar sua oferta "rápida e significativamente" com o suporte do parlamento:

- Colocar empresas e outros ativos para serem privatizados em um fundo independente criado especialmente para vendê-los e usar os recursos para pagar a dívida pública nacional. Autoridades da zona do euro disseram que Schaeuble colocou esta ideia em pauta no encontro deste sábado;

- Reformar a administração pública sob a supervisão da Comissão Europeia;

- Legislar a favor de cortes automáticos nos gastos do governo caso as metas do déficit orçamentário não sejam atingidas.

Uma alternativa crível para Atenas, de acordo com os autores do documento, seria: "a Grécia deve receber proposta de negociações rápidas sobre uma saída temporária da zona do euro, com possível reestruturação da dívida, se necessário, feita no formato do Clube de Paris pelo menos pelos próximos cinco anos."

O Clube de Paris é um fórum criado para reestruturar dívidas soberanas. O documento ainda diz que isso iria permitir a redução do valor nominal da dívida pública grega aos olhos dos governos da zona do euro --algo que não é possível enquanto o país também é parte da zona do euro.

A Grécia, segundo o documento, deve permanecer na União Europeia e receber assistência técnica e humanitária de seus membros.

Um funcionário da UE rechaçou a possibilidade de saída temporária da zona do euro como algo que já foi sugerido no passado e dispensado como algo legal e economicamente inviável.

Promessas. O ministro alemão Schaeuble considerou que as discussões são "extraordinariamente difíceis". Schaeuble, que tem adotado uma postura dura sobre a Grécia nos últimos meses, disse ao chegar à reunião em Bruxelas que o governo grego terá que fazer mais do que apenas falar em reformas. "Definitivamente não vamos poder confiar em promessas", afirmou.

O ministro alemão colocou a culpa da crise atual nos ombros do partido Syriza, do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras. Segundo ele, a situação mais "esperançosa" que havia na Grécia até o final do ano passado foi "destruída nos últimos meses".

A Grécia precisaria de € 74 bilhões em novos recursos, concluíram as três instituições que supervisionam o programa de resgate da zona do euro em estudo sobre o proposta grega, de acordo com informações dadas por três autoridades europeias à Dow Jones Newswires.

O pacote pode incluir € 16 bilhões vindos do Fundo Monetário Internacional (FMI), caso a instituição decida participar do novo pacote de ajuda, segundo as fontes. Uma quarta pessoa disse ainda que outra alternativa para os recursos seria a Grécia buscar os mercados de dívida.

Duas autoridades disseram que as três instituições - o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) - acreditam que a proposta grega possa ser a base para negociar um novo pacote "sob determinadas condições".

As informações mostram algumas das dificuldades que podem estar pela frente este final de semana quando os ministros das Finanças da zona do euro e outros líderes se encontram para decidir quanto dinheiro estão dispostos a comprometer no esforço por manter a Grécia com a moeda comum.

Em um encontro dos ministros de Finanças mais tarde neste sábado, a Alemanha, que deseja manter o apoio a Grécia em um nível mínimo, deve discordar das demandas do FMI por um perdão da dívida.

Corrida contra o tempo. Não resta muito tempo para tomada de decisão. Os bancos gregos podem ficar sem dinheiro até mesmo para permitir saques limitados depois de segunda-feira. No dia 20 de julho, o país ainda terá que pagar € 3,5 bilhões referente a títulos e € 700 milhões em juros para o Banco Central Europeu (BCE).

Sem uma nova ajuda até lá, o governo de esquerda de Alexis Tsipras poderá dar o calote na instituição que manteve os credores na UTI nas últimas semanas. Falhar em pagar o BCE pode levar a corte nos empréstimos de emergência aos bancos gregos, um movimento que provavelmente forçará o governo a imprimir sua própria moeda para recapitalizá-los, o que significaria a saída do país da zona do euro. (Com informações das agências internacionais Reuters, Associated Press e Dow Jones)