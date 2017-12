Alemanha reduz benefícios trabalhistas O Parlamento alemão aprovou um amplo pacote de leis que inclui a antecipação de um programa de redução de impostos no total de 8,9 bilhões de euros (US$ 11 bilhões), a diminuição dos benefícios trabalhistas, além de flexibilizar as regras para demissões. As medidas têm por objetivo impulsionar a economia local e receberam o apoio de lideranças empresariais. A passagem da nova legislação pelas duas Casas do Parlamento coloca um ponto final a 9 meses de acalorados debates sobre as mudanças no sistema de seguridade social. "Esse é um sinal de que a Alemanha está se mexendo", comentou o chanceler Gerhard Schröder, que aposta seu futuro político na mudança do sistema de seguridade social. "Ninguém mais poderá falar sobre a doença alemã", completou. Segundo o chanceler, as reformas deverão tornar a Alemanha mais atraente para investimentos estrangeiros. A grande maioria da coalizão governista formada pelo Partido Social Democrata e os Verdes, assim como os opositores democratas-cristãos e os democratas-livres na Câmara Baixa, aprovaram as reformas. As mudanças também receberam aprovação na Câmara Alta, controlada pelos grupos de oposição. Em queda nas pesquisas de popularidade, Schröder espera que as reduções tributárias estimulem o consumo doméstico e reduzam o desemprego no país, que esboça uma recuperação após três anos de economia enfraquecida. A recuperação no segundo semestre foi puxada pelas exportações, enquanto as vendas no varejo interno seguiram estagnadas. A taxa de desemprego na Alemanha estava em 9,3% em outubro, de acordo com dados da União Européia. O índice era o terceiro maior entre as 12 nações que integram a zona do euro, ficando atrás apenas da França e Espanha. O chanceler espera que as medidas que dificultam o acesso ao auxílio-desemprego e reduzem os valores desse benefício ao desempregado incentivem o trabalho e reduzam o déficit orçamentário com a manutenção desse sistema de seguridade social.