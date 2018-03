Alemanha reduz investimentos no Brasil A situação econômica da Alemanha, cujo crescimento está próximo a zero, é responsável pela redução dos investimentos alemães no Brasil. "As pequenas e médias empresas estão com seu capital reduzido e os bancos alemães são mais reticentes na concessão de créditos, não só internacionalmente mas também no mercado doméstico", disse o governador do estado alemão de Baden-Wurttemberg, Erwin Teufel, após audiência com o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan. O embaixador alemão, Uwe Kaestener, que acompanhava o governador, defendeu, no que se trata de aversão ao risco, a diferenciação dos investimentos de curto prazo e os de longo prazo. "O mais importante é a confiança no longo prazo no futuro do Brasil", disse. O governador contou que sugeriu a Furlan a ida de uma comitiva empresarial brasileira ao seu estado para promover uma bolsa de cooperação Brasil/Baden-Wurttemberg para a discussão sobre oportunidades de negócios. Um encontro semelhante está acontecendo esta semana em São Paulo e Porto Alegre. "As empresas precisam ter informações sobre as oportunidades de negócio. O mais importante é saber quais são as chances de mercado para seus produtos", explicou o governador. Ele disse que empresas alemãs que exportam para o Brasil estão avaliando a possibilidade de instalar fábricas próprias no País. Segundo Teufel, cerca de 200 empresas do seu estado estão instaladas em São Paulo e são responsáveis pela geração de 40 mil empregos e investimentos de 2 bilhões de Euros. Estão no Brasil empresas como a Mercedez-Benz, DaimlerChrysler e Bosh. O ministro do Desenvolvimento pretende inserir este ano mais 4 mil pequenas e médias empresas no comércio exterior, segundo Teufel. "Há aí a possibilidade de cooperação entre o Brasil e o estado de Baden-Wurttemberg", garantiu. Furlan informou também, segundo o governador, que a geração de emprego é uma das prioridades do governo e deve ser focada em quatro setores: químico, petroquímico, eletrônico e eletroeletrônico, visando a redução do déficit comercial nestas áreas. No setor de petróleo, o ministro espera ser auto-suficiente em três anos. Outra prioridade que teria sido apontada por Furlan foi a criação da área de livre comércio com a União Européia e com os Estados Unidos. O estado de Baden-Wurttemberg responde por 25% do fluxo de comércio da Alemanha. As exportações somam 98 bilhões de Euros e as importações, 74,8 bilhões de Euros. No ano passado, a corrente de comércio Brasil-Alemanha chegou a US$ 6,9 bilhões, com déficit de US$ 1,8 bilhão na balança comercial brasileira. Os principais produtos de exportação brasileiros são minério de ferro, café em grão, soja em grão e carne de frango. Do lado das importações, lideram partes e acessórios para tratores e veículos, automóveis e motores.