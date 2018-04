Alemanha reduz previsão de crescimento para 0,75% O governo alemão anunciou que reduziu, pela segunda vez nos últimos quatro meses, suas estimativas de crescimento econômico em 2002 e elevou as projeções de déficit orçamentário. O relatório do governo ligou as expectativas de recuperação econômica da Alemanha a uma eventual reviravolta nas condições econômicas mundiais, e projetou um crescimento real do PIB de 0,75% em 2002. Em 2001, o país cresceu 0,6%, e em 2000, 3,0%. O déficit do setor público foi estimado em cerca de 2,5% do PIB.