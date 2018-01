Alemanha sai da recessão técnica; França cresce 0,4% A Alemanha conseguiu sair da recessão no terceiro trimestre, de acordo com dados oficiais que confirmaram as estimativas iniciais do Escritório Federal de Estatísticas. O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,2% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre, quando a economia contraiu-se 0,2%. Os dados foram ajustados com base nos fatores sazonais e pelos dias do calendário. Na comparação anualizada, a economia alemã desacelerou-se 0,2%, em termos não-ajustados, no terceiro trimestre, após uma contração de 0,7% no segundo trimestre. França O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,4% no terceiro trimestre, ante os três meses anteriores, de acordo com dados ainda preliminares do Instituto de Estatísticas (Insee). O aumento dos investimentos e do consumo evitou que o país entrasse em recessão técnica, uma vez que a economia do país registrou contração de 0,3% no segundo trimestre de 2003. O dado ficou no nível mais elevado da estimativa do Insee de que a economia cresceria entre 0,3% e 0,4% no terceiro trimestre. O dado superou a estimativa consensual dos analistas de expansão de 0,2%. As informações são da Dow Jones.