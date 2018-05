Alemanha: Schäuble vai à Grécia para negociar ajuda

A visita pode renovar as tensões entre o país que tem o mais longo sofrimento em função das dívidas e o seu credor mais poderoso. No entanto, o chefe das finanças alemãs tem a intenção de estender a mão para a Grécia: ele pretende negociar um programa de empréstimo de até 100 milhões de euros (US$ 130 milhões) para as pequenas empresas gregas. Esse montante seria financiado pelo banco estatal alemão KFW.

Questionado nesta quarta-feira sobre a necessidade de a Grécia reestruturar a sua dívida, Schäuble disse que não acredita que esse recurso seja necessário, mas evitou descartá-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.