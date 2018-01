Alemanha tem 4,2 milhões de desempregados O número de desempregados na Alemanha cresceu 28 mil, para 4,197 milhões em dezembro. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente subiu para 10,1%, ante 10% em novembro (dado revisado). O desemprego no país está no maior nível em quatro anos e meio. Na média não-ajustada do ano passado, a taxa ficou em 9,8%, com 4,06 milhões de pessoas sem trabalho. Houve um crescimento de 208,7 mil desempregados em relação a 2001, quando a taxa média foi de 9,4%. Pela primeira vez desde 1997 uma média anual cresce em relação à observada no ano anterior. Na parte ocidental, a que mais reflete a situação da Alemanha como um todo, houve alta de 20 mil no número de desempregados. A deterioração foi muito superior à da região oriental, que registrou crescimento de 8 mil. O resultado aumenta as preocupações em relação à saúde econômica da Alemanha, a principal economia da Europa. A alta da taxa foi atribuída a fatores sazonais (é inverno na região) e ao enfraquecimento econômico do país. O Departamento do Trabalho informou que espera que a taxa continue a crescer nos próximos meses. A estimativa oficial do governo é que o número médio de desempregados na Alemanha encerre 2003 em 4,14 milhões. O cálculo se baseia numa projeção de crescimento de 1,5% para o país. Em 2002, o crescimento econômico da Alemanha foi de 0,2%. O Departamento de Trabalho da Alemanha revisou o dado de novembro - de uma alta de 35 mil no número de desempregados para 39 mil.