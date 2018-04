Alemanha tem deflação de 0,1% no atacado em junho

A deflação nos preços ao produtor alemão acelerou em junho, uma vez que os preços registraram seu mais forte declínio anual desde o inverno de 1986. O índice de preços aos produtor (PPI) recuou 0,1% em junho, ante maio, e 4,6% em comparação com junho do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas.

Os economistas tinham previsto uma alta mensal de 0,4% e uma queda de 4,3%, em base anual. A taxa de junho também representou o declínio mais forte do índice desde dezembro de 1986, quando o PPI caiu 4,6%. O alívio da pressão sobre os preços ao produtor deverá levar também à uma queda dos preços no varejo, beneficiando os consumidores.

Excluindo os custos da energia, que podem ser extremamente voláteis, o PPI ficou inalterado em relação a maio e caiu 2,8% ante junho de 2008, de acordo com o escritório.

As informações são da Dow Jones.