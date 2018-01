Alencar admite intervenção na Varig, mas em situação extrema O vice presidente e ministro da Defesa, José Alencar, admitiu hoje a senadores, em audiência pública sobre o setor aéreo, que pode haver uma intervenção na Varig, caso não se encontre uma solução de mercado para a empresa. Alencar salientou que no momento há muitas empresas nacionais e internacionais já em negociação com a Varig e por isso ele acredita que não será necessário aquilo que qualificou como medida extrema, a intervenção. A seu ver, o que falta, no momento, é que uma dessas empresas interessadas se apresente como líder no processo de negociação para dar segurança ao negócio e a garantia de que a Varig será recuperada. Essa, inclusive, tem sido uma das exigências da Fundação Ruben Berta, explicou Alencar. O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, destacou, na mesma audiência pública, que uma intervenção seria muito radical, porque o governo teria que assumir, inclusive, o ônus da empresa. Ele lembrou que o passivo da Varig é de R$ 9 bilhões, restando pelo menos R$ 3 bilhões, mesmo após o encontro de contas entre a empresa e o pagamento de uma dívida que o governo poderá ter com a Varig, em decorrência de uma vitória jurídica contra o governo. BNDES não se manifesta O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Guido Mantega disse que o banco ouviu ontem o que os controladores da Varig tinham a apresentar, mas afirmou que não iria comentar o teor do encontro. "A gente não vai se manifestar mesmo porque não nos cabe fazer isso. Quem se manifesta no assunto Varig é o ministério da Defesa", disse Mantega, logo depois de assinar o financiamento para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação José Bonifácio. Ontem à tarde o chefe de gabinete da presidência do BNDES Élvio Gaspar recebeu o presidente do conselho de curadores da Fundação Ruben Berta (FRB), no encontro que havia sido agendado há duas semanas por iniciativa do Ministro da Defesa José Alencar. Mantega limitou-se a complementar que o banco estava "ouvindo quais são os projetos que são apresentados para resolver o problema da Varig", e afirmou que "em algum momento" o banco poderá vir a participar de uma solução.