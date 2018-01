Alencar admite que 2003 será ano perdido para economia O vice presidente, José Alencar, admitiu hoje, em Salvador, que 2003 será um ano perdido para a economia, em função das altas taxas de juros cobradas no País. "Já perdemos duas décadas, as de 80 e 90 e temos que dar um jeito" disse. Alencar está na Bahia discutindo o projeto de transposição do Rio São Francisco.