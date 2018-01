Alencar afirma que há tempo para retomar crescimento neste ano O vice-presidente da República, José Alencar, disse que a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no primeiro trimestre deste ano não pode ser vista como um processo irreversível, embora muitas pessoas tenham ficado preocupadas. "Nós ainda estamos no primeiro semestre e há tempo para a retomada do desenvolvimento, porque as potencialidades do nosso País são muito grandes e eu não tenho dúvidas de que o Brasil vai reagir e crescer a taxas elevadas, porque é o que nós precisamos", afirmou Alencar, ao chegar à cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Luiz André Rico Vicente. PIB de 0,3% Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) de 0,3% no primeiro trimestre de 2005 em relação ao quarto trimestre de 2004, na série com ajuste sazonal, que tira os efeitos das variações típicas dessa época do ano. Segundo o IBGE, na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do PIB foi de 2,9%. Em 12 meses, o aumento foi de 4,6%.