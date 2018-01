Alencar afirma que solução para Varig pode sair nesta semana O presidente em exercício e ministro da Defesa, José Alencar, disse hoje que o governo está trabalhando para encontrar uma solução para a Varig que consulte o interesse nacional. Segundo ele, a empresa de aviação comercial leva o nome do Brasil para o mundo inteiro, mas é importante uma solução que venha ao encontro dos interesses também de seus credores, entre os quais ele destacou os trabalhadores da companhia. "Tudo indica que esta semana haverá uma solução", disse Alencar, referindo-se à assembléia-geral de credores da Varig, marcada para dia 19, e informando que, amanhã, será realizada nova reunião em seu gabinete, para continuar a conversar sobre o assunto. Alencar fez essas declarações após receber, hoje, o presidente do conselho de administração da Varig, David Zylbersztajn, além do presidente da Companhia, Omar Carneiro da Cunha, e alguns representantes dos credores, como a Infraero. Alencar disse que, na reunião de amanhã, no gabinete da Vice-Presidência, estarão presentes, também, representantes dos trabalhadores. O presidente em exercício da Varig não adiantou a proposta da Varig, mas a classificou de "massuda" e disse que quem poderia falar melhor sobre ela seriam os próprios administradores da empresa.