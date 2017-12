Alencar alerta sobre risco da flutuação do câmbio O presidente em exercício, José Alencar, alertou para a necessidade de o governo ficar atento para que a flutuação do câmbio não desfavoreça a economia. "Temos de ficar atentos para que não haja um descuido nosso", afirmou. O presidente em exercício reiterou ser favorável à flutuação do câmbio. "O câmbio deve ser flutuante. Esse é o caminho que favorece as exportações", reafirmou. Alencar avaliou que não há como fixar um patamar ideal para o câmbio. "Esse caminho de fixar o patamar do câmbio não é muito correto porque cada um tem o seu próprio patamar", comentou.