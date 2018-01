Alencar apóia crítica de Lula a quem paga juro alto O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, disse hoje que o presidente Lula teve razão ao criticar os que pagam juros altos e afirmou que a queda da demanda por empréstimos tem de cair como pressão para reduzir as taxas de juros praticadas no mercado. Alencar justificou as declarações de Lula dizendo que o presidente deixou claro que as taxas de juro no Brasil são decididas pelo mercado e se os tomadores de crédito não reagem "elas permanecem nessa altura". Segundo Alencar o presidente tem razão quando se preocupa com essas taxas. "Todos tem de se preocupar, inclusive os que estão pagando. O cidadão transfere todo o seu esforço para o Sistema Financeiro, isso não pode continuar. Ele (Lula) está dizendo que o mercado tem de reagir". Alencar disse ainda que é a favor da realização de uma campanha de orientação aos tomadores de crédito para que não paguem as taxas praticadas no mercado. Ele admitiu que paralelamente é preciso que ocorra a queda da Selic, mas que a redução da taxa básica nem sempre resulta em diminuição das taxas de mercado. "É claro que o presidente tem de denunciar essa taxa, mas o governo não pretende intervir no mercado, quem tem de se defender é quem paga". Ele concedeu entrevista na LAAD 2005, evento latino-americano do setor aéreo e de defesa, que está sendo realizado nessa semana no Riocentro.