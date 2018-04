Alencar Burti acha crescimento de 1,5% "espetacular" Apesar do interesse no aumento de vendas, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti, aprovou a atitude do Banco Central instalando o viés de baixa e não mexendo, de imediato, na taxa básica de juros. "O Banco Central, que tem demonstrado competência e seriedade, não se deixou levar por um convite até eleitoreiro para fazer uma baixa que poderia facilitar a vida do candidato do governo", destacou Burti, em entrevista no Opinião Nacional, da TV Cultura. "Por outro lado, criou uma expectativa favorável para aqueles que tem que investir comecem a fazê-lo", prosseguiu. "Eu estou com muita confiança de que não teremos um segundo semestre espetacular, mas diante de todos os fatos negativos que ocorreram crescer 1,5% a 2% é espetacular." Pacto de governabilidade O representante do comércio destaca que, após as eleições, será necessário um pacto de governabilidade para se fazer as reformas política, previdenciária e tributária, emperradas há alguns anos, além de um certo alívio no que ele qualifica como "crescentes encargos burocráticos" para os empresários. "Nós estamos indo para 37% (de carga tributária)", alertou Burti. E aproveitou também para fazer reparos ao crescente endividamento interno e externo do poder público, que não tem feito a lição de casa no to cante ao corte de gastos. "O Estado precisa aprender com a livre iniciativa trabalhar de forma eficiente e reduzir custos." Imposto sobre o consumo Burti fez ressalvas à proposta de alguns candidatos, entre os quais Ciro Gomes, de concentrar a tributação no momento do consumo. "Atenta um pouco contra a cultura do brasileiro", ponderou. "Eu tenho muito medo de que à medida em que eu deixar 20% para um consumidor, que vive em dificuldades, negociar com o seu fornecedor o governo sai perdendo", alertou Burti, fazendo referência à possibilidade de elisão fiscal. E, citando a própria experiência como comerciante, ele frisou que acha temerário se concentrar o tributo apenas na ponta de consumo. "Para quem tem 58 anos de balcão, eu entendo que é um risco grande jogar só para a ponta (de consumo)", reforçou o representante do comércio. "A reforma passa por um pacto federativo, porque senão nós vamos ficar sonhando." Medo de investidores Os donos das companhias abertas foram unânimes nas projeções positivas para o crescimento das exportações, conforme pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Associação Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca). A mesma pesquisa, porém, aponta o pessimismo deles quando se fala em novos investimentos: 71% acreditam em queda de investimento no segundo semestre. Para o presidente da Abrasca, Alfried Plöger, a explicação do aparente paradoxo é de que "tudo o que depende de dinheiro tem uma tendência pessimista". Em entrevista ao Conta Corrente, da Globonews, ele afirmou que os recursos são caros e escassos e, principalmente, há muita insegurança dos empresários quanto à evolução dos juros e do câmbio. "Ninguém quer se comprometer, a longo prazo, quando não se tem uma transparência do cenário macroeconômico", acredita Plöger. Juros altos afastam investidores O mercado de ações acaba se definhando num quadro de juros altos, adverte o presidente da Abrasca, porque os investidores acabam optando pela aplicação em renda fixa. "Nos últimos 3 anos a Abrasca não deixou de alertar as autoridades de que os volumes a serem negociados (na Bovespa) serão cada vez menores", frisou Plöger. Além dos juros altíssimos, ele lembra que o chamado Custo Brasil também acaba pesando sobre o mercado de capitais, mesmo depois da isenção da CPMF sobre as aplicações em bolsa. "Já cuidaram de dobrar a taxa de imposto de renda sobre ganhos no mercado de capitais de 10% para 20%, neutralizando o ganho com a CPMF."