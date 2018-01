Alencar concorda com Lula e pede cruzada contra juros O vice-presidente da República, José Alencar, concorda com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que os brasileiros precisam procurar juros mais baixos. "O presidente está penalizado com as pessoas que vão ao banco e pagam 8% de juros ao mês porque ele sabe que 8% ao mês são 150% ao ano. E com isso a pessoa vai transferir todo o seu esforço para o sistema financeiro", justificou Alencar, depois de participar de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para discutir o limite de idade do servidor público. Segundo o vice, a intenção do presidente foi de dizer que não se deve buscar esses recursos a juros altos. "Lula falou muito bem, porque acha que os brasileiros devem reagir. Devem fazer uma cruzada contra os juros".