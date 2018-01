Alencar defende ampliação do Conselho Monetário Nacional O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, disse hoje, ao chegar ao Senado, para audiência pública sobre o setor aéreo, que o Conselho Monetário Nacional precisa ser ampliado, tendo representação setorial e regional. "A economia real do País precisa estar representada no Conselho Monetário Nacional", afirmou. Alencar procurou, hoje, explicar melhor suas declarações de ontem, quando ao comentar a proposta do presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, de mudar o Copom, afirmou que concordava com ele. "O Copom é um órgão eminentemente técnico. Severino disse que precisa haver uma verificação sobre os juros. A Câmara não precisa substituir essas atribuições. Mas é preciso uma representação setorial e regional (no CMN), como ocorre nos Estados Unidos" afirmou Alencar, ao defender a ampliação no Conselho Monetário. O CMN, é o órgão responsável pela definição da meta de inflação e o Copom, do Banco Central, ao definir a taxa de juros, o faz tentando cumprir a meta estabelecida pelo CMN. Alencar, ao defender a ampliação do Conselho Monetário Nacional, repete o que foi defendido na audiência pública sobre a autonomia do BC, na Comissão de Assuntos Econômicos, na semana passada. Na ocasião, tanto o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, quanto o ex-presidente do BNDES, Edmar Bacha, defenderam a ampliação do CMN, com a participação do setor produtivo. O conselho, atualmente, é integrado apenas pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e pelo presidente do Banco Central.