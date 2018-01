Alencar defende mais integrantes para o CMN O vice-presidente José Alencar defendeu nesta segunda-feira o aumento do número de integrantes do Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão que define as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia. Atualmente, são integrantes do CMN os ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central. Alencar propôs a participação nas reuniões do CMN de representantes dos setores primário, secundário e terciário da economia. Ele disse que acha necessária ainda a participação de representantes de cada região geográfica do País. A ampliação no número de assentos no CMN foi sugerida em maio de 2005 pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que presta assessoria ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os conselheiros propuseram nove membros para o CMN, sendo dois de sindicatos, dois da área industrial e mais dois do governo, além dos atuais integrantes. A idéia não vingou. Criado em 1964, o CMN era formado inicialmente por nove pessoas. Durante o regime militar, ele chegou a ter 27 membros. A partir de 1994, passou a ter a composição atual. Os que são contra a ampliação do CMN argumentam que isso tiraria eficácia da política monetária e poderia trazer de volta a inflação. Intenções José Alencar defendeu a ampliação do CMN na sua cruzada contra os juros. Cabe ao conselho definir as metas da inflação. O Banco Central calibra os juros tendo em vista a necessidade de atingir a meta. Alencar disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hoje mais "consciente" da necessidade de reduzir os juros. "O Brasil tem que se libertar desse regime de juros", afirmou. "A gente sente que há uma conscientização dele (Lula) e do governo como um todo de que o País tem de sair dessas amarras." Na entrevista, o vice-presidente também cobrou das agências reguladoras posição mais dura para evitar aumentos elevados de tarifas, citando a Aneel e a ANA, que cuidam respectivamente das áreas de energia elétrica e água. "Essas agencias têm competência e existem para sentar-se ao lado das concessionárias, ano a ano, e verificar através de auditorias contábil e econômica se tem condições de algum aumento", disse.