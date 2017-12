Alencar defende rompimento com política "ultra-restritiva" Preparando-se para substituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que viaja amanhã para o Oriente Médio, o vice-presidente José Alencar voltou a criticar a ortodoxia excessiva do governo e defendeu um rompimento com a cartilha dos economistas de bancos. "Alguns economistas, especialmente aqueles ligados aos grandes bancos, alegam que há um limite para a redução das taxas?, disse em entrevista publicada hoje pelo jornal argentino "La Nación" Esses mesmos economistas, destacou Alencar, dizem que o Brasil pode crescer no máximo 3% ao ano. ?Eles afirmam que, acima disso, a inflação voltará. Temos que ter coragem de romper com isso para não convivermos o resto da vida com taxas altas de desemprego." Alencar afirmou que nunca na história do país ocorreu uma transferência de riquezas do trabalho e da produção em benefício do setor financeiro como a que está acontecendo nos últimos dez anos. Essa transferência seria uma conseqüência da política de taxas de juros altas, que estão sacrificando a economia. Alencar admite que o governo teve de adotá-las para impedir a volta da inflação, mas declarou que o governo já deveria tê-las abandonado há muito tempo. O vice-presidente classificou a política fiscal do governo do qual faz parte como "ultra-conservadora e dura". Sobre a política monetária, Alencar a considera "ultra-restritiva".