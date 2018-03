Alencar discute crise da Vasp O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Luiz Bueno, e representantes do Departamento de Aviação Civil (DAC) e da Infraero, estão reunidos com o vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, para discutir a crise na Vasp. A reunião está sendo realizada no gabinete da vice-Presidência da República, no Palácio do Planalto. No último fim de semana a Vasp suspendeu vôos sob a alegação de que só levantarão vôo aeronaves com mais de 50% de ocupação. O DAC, no entanto, vai cassar as rotas que a Vasp deixar de atender e poderá multar a empresa em até R$ 20 mil.