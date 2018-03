Alencar disse que vai aguardar auditoria na Vasp O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, disse hoje, ao término da reunião que discutiu a crise na Vasp, que vai aguardar a conclusão do trabalho de auditoria, que está sendo realizado hoje, pelo Departamento de Aviação Civil (DAC). "Somente a partir daí vamos ver o que precisa ser feito", disse. Alencar comentou, no entanto, que as companhias aéreas regulares, como a Vasp, têm regras a cumprir e uma delas é manter a continuidade dos vôos, sem interrupção. "A questão do número de passageiros não é motivo suficiente para uma empresa regular não voar", afirmou. Ele acenou com a possibilidade de saída para a companhia, que seria a Vasp realizar vôos fretados, sem o compromisso com horário de embarque. Ele negou, no entanto, que já exista essa decisão. Segundo Alencar, essa é uma decisão que o empresário tem que tomar.