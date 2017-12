Alencar diz a prefeitos de MG que queda dos juros é solução O presidente em exercício, José Alencar, recebeu hoje 27 prefeitos de Minas Gerais e, por mais de duas horas, ouviu deles reclamações e pedidos de ajuda financeira. Em resposta, segundo relato de participantes do encontro, ele disse que a solução dos problemas está na queda das taxas de juros. "Se os juros baixarem, a economia cresce e os Estados e municípios arrecadam mais", teria dito Alencar. O prefeito de Itajubá, José Francisco Marques Ribeiro, contou que o presidente em exercício ressaltou que não pretendia falar publicamente sobre a política de juros, por estar no exercício da Presidência. "Eu tenho sido cobrado para falar e não tenho falado. Mas olha, a solução para os seus problemas é justamente o reaquecimento da economia, e para isso os juros têm de baixar", disse Alencar aos prefeitos, de acordo com Ribeiro. O prefeito de Santa Rosa da Serra, José Humberto Ribeiro, relatou que Alencar "disse que tem de negociar (a queda dos juros)", mas não precisou o porcentual de redução que considera ideal. Ainda segundo o prefeito, Alencar defendeu as reformas tributária e previdenciária, mas evitou comentar as mudanças no texto original da reforma da Previdência e o adiamento da apresentação dos relatórios sobre ambas as propostas de reformas.