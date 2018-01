Alencar diz que governo quer estimular indústria de defesa O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, disse hoje que o objetivo do governo é estimular a competitividade e a produtividade da indústria de defesa no País. "Financiamento não irá faltar e o estímulo será significativo", disse Alencar na solenidade de abertura da LAAD 2005, evento latino-americano do setor aéreo e de defesa, que está sendo realizado nessa semana no Riocentro. Alencar disse que o Brasil já exportou cerca de US$ 2 bilhões nesse segmento e hoje só exporta US$ 400 milhões. Segundo ele, o objetivo é estimular as indústrias estatais e privadas do setor para elevar novamente as exportações. Segundo ele, um dos princípios básicos da política industrial de defesa no País é que o Estado tem um papel indutivo com o objetivo de reduzir as distorções de mercado e estimular a competitividade e produtividade das empresas. A LAAD 2005 deverá reunir 51 delegações de vários países além de 300 empresas expositoras de 24 países.