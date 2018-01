Alencar elogia Palocci, mas critica os juros altos O vice-presidente da República, José Alencar, elogiou o desempenho do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, na audiência pública, ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Alencar, porém, voltou a criticar a política de juros altos, defendida pelo ministro. "(Palocci)foi muito firme. Deu demonstração de que no que ele está fazendo, fala com absoluta segurança. Ele acredita no que está falando. Eu até o admiro por isso. Ele acredita no que está fazendo. Eu acho que está errado, mas ele acredita", disse Alencar, em entrevista gravada, no programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, também insistiu na questão dos juros, no mesmo bloco de entrevistas do programa. "O problema da permanência ou não de um ministro é um problema do ministro e do presidente da República, não é um problema para nós. O que me preocupa é a política econômica. E muitas vezes você pode, com o mesmo ministro, ter mudanças na política econômica, e outras vezes mudar o ministro e não mudar a política econômica. O que está me interessando, o que está interessando à sociedade brasileira é uma mudança da política econômica".