Alencar está satisfeito com eleição de Skaf para Fiesp O vice-presidente da República José Alencar declarou-se satisfeito com o resultado da eleição de Paulo Skaf para a presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O vice-presidente elogiou a atuação de Skaf à frente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil (Abit), considerando que o executivo fez um bom trabalho em sua representação da indústria têxtil. "Ele está absolutamente habilitado (para ocupar a posição)", afirmou. Ao ser questionado se o nome de Skaf era a preferência do governo para o cargo, o vice-presidente observou que o atual cenário democrático do Brasil permite que todos tenham as suas preferências. Na avaliação de Alencar, a eleição foi legítima e coerente com o atual cenário democrático do País. "A eleição de Skaf foi legítima, como teria sido legítima se outro ganhasse. Mas isso não ocorreu, ele (Skaf) ganhou", afirmou, acrescentando que a Fiesp está "muito bem entregue nas mãos de Skaf". Alencar participou do 6º Congresso Brasileiro de Agribusiness, que se realiza hoje no centro de convenções do Riocentro, no Rio de Janeiro.