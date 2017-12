Alencar ironiza BC e diz que não compra porque ganha pouco O vice-presidente José Alencar ironizou hoje as declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, de que o consumidor já estaria sentindo a queda dos juros. "Ultimamente sou péssimo consumidor. Ganho tão pouco e não estou consumindo nada", disse Alencar, que é dono de uma das maiores empresas têxteis do Brasil. As afirmações dele foram dadas após audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, onde ele voltou a criticar a taxa básica de juros, a Selic, que é determinada pelo BC e está em 19% ao ano.