Alencar não consegue reverter embargo russo à carne brasileira O governo russo manteve o embargo à importação da carne brasileira, após receber nesta terça-feira a visita do vice-presidente brasileiro, José Alencar, que lidera uma visita comercial ao país. O primeiro-ministro russo, Mikhail Fradkov, argumentou que é preciso mais tempo para tomar uma decisão em relação à reivindicação do Brasil. Fradkov deu a declaração após a terceira reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação, em Moscou. A questão fitossanitária da carne é o ponto de maior divergência. As autoridades russas vetaram a compra da carne depois da confirmação de um caso de febre aftosa no Amazonas, região que não é exportadora. O vice-presidente, que co-presidiu a reunião, disse que o governo não forçou uma decisão dos russos e voltou a destacar que as empresas precisam conhecer o processo brasileiro. "Esse problema não existe no Brasil e, por isso, estamos tranqüilos", destacou Alencar. O governo entregou aos russos um relatório com mais de 300 páginas com informações sobre os métodos sanitários adotados na produção. Durante o encontro com Alencar, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou que visitará o Brasil ainda este ano. "Estou me preparando para viajar ao Brasil", disse Putin, em entrevista à agência russa Interfax. O vice-presidente disse que o primeiro-ministro russo, Mikhail Fradkov, recebeu "de forma positiva" a proposta dos brasileiros para que a Rússia crie um sistema de tarifas em substituição às cotas de importação determinadas para os países na Organização Mundial do Comércio (OMC). Para o Brasil, o sistema de tarifas vai permitir competir por mais espaço no mercado russo, já que as cotas privilegiam os norte-americanos e europeus. Nesta quarta-feira, o vice-presidente estará em São Petersburgo, onde terá encontro com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Vladimir Katchonov, e participará da abertura do encontro empresarial Brasil-Rússia, onde são esperados mais de 50 empresários brasileiros. Carta Alencar entregou a Putin uma carta do presidente Lula e disse que o País espera muito da visita do presidente russo, que será a primeira na história dos dois países. Putin se disse a favor do desenvolvimento da cooperação militar com o Brasil e se interessou pelas impressões de Alencar após sua visita na segunda-feira à fábrica de aviões de combate Sukhoi em Moscou. Outra área de interesse dos russos é a venda de tecnologia para exploração e transporte de gás, além da construção naval. O Brasil deve participar deste intercâmbio em áreas que já detém alta tecnologia, como a automação do sistema bancário e governo eletrônico. Putin afirmou que o Brasil é sócio comercial mais importante da Rússia na América Latina e que o intercâmbio entre os dois países passa de US$ 2 bilhões de dólares, "embora o saldo negativo russo continue crescendo". Alencar disse que para o potencial dos dois países, US$ 2 bilhões é um valor baixo.