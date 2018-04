Alencar pede queda de juro agrícola e infra-estrutura O presidente da República em exercício, José Alencar, voltou a atacar os juros praticados no País, apoiou o pleito dos produtores rurais e defendeu, na quarta-feira à noite, a queda da taxa para o setor agrícola, atualmente em 8,75% ao ano. "Para a agricultura é preciso que essa taxa caia. Hoje o Brasil não tem inflação e ela não vai voltar se baixarmos os juros", afirmou Alencar, durante evento de comemoração dos 34 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília (DF). Ainda na quarta, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) entregou uma proposta que reduz de 8,75% ao ano para 4,5% as taxas básicas para os financiamentos ao setor. Alencar atrelou a queda de juros ao rigor fiscal. "Os equilíbrios orçamentário e fiscal são de importância fundamental, mas as taxas de juros precisam cair, porque é um diferencial que prejudica o Brasil, país que paga as mais altas taxas de juros do planeta", disse. Ele defendeu ainda as obras de infra-estrutura, principalmente nas rodovias, um dos gargalos para o escoamento da safra brasileira de grãos. "O Brasil é um país eminentemente rodoviário e é preciso que se cuide direito dessas rodovias. Todos os recursos disponíveis dão prioridade ao transporte e precisamos oferecer estradas para proporcionar fretes e custos competitivos", opinou. "Nós sabemos que há muitos anos o País não investiu o necessário, não só para a manutenção, como para a abertura de novas estradas", completou. O presidente em exercício pediu ainda o incentivo ao transporte de cabotagem pela costa brasileira para o escoamento de produtos agrícolas internamente e o aumento recursos para a área de sanidade, cuja verba foi contingenciada em 20% juntamente com todas as áreas do Ministério da Agricultura. "É preciso que haja recursos e dedicação para essa área e todos estamos empenhados nisso", afirmou Alencar. Na cerimônia de aniversário da Embrapa, Alencar citou que o Brasil é o país privilegiado por ter, além do sol, da água e das terras agriculturáveis, a entidade de pesquisa que proporcionou o avanço da produção e da produtividade de grãos. Ele representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em viagem ao Chile em companhia do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes.