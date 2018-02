Alencar pede responsabilidade em valor de aposentadoria

Sobre a viabilidade do reajuste tal como propõe projeto do senador Paulo Paim (PT-RS), Alencar disse: "Isso tem que ser examinado à luz dos cálculos. É claro que não podemos fazer nada que possa significar maior desequilíbrio orçamentário." Ele observou que "o déficit da Previdência acaba provocando certa insegurança em todos os aposentados." E completou: "Temos que oferecer à Previdência condições de equilíbrio fiscal capaz de dar tranquilidade a todos os aposentados."

Sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e outros citados no chamado esquema do "mensalão mineiro", Alencar respondeu que espera um julgamento "justo". "Sempre me coloquei a favor de todas as investigações rigorosas. Para mim, a priori, as pessoas são honestas até provem o contrário e isso tem que ser respeitado", afirmou. "Porém, as investigações precisam ser feitas", completou.