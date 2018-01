Alencar recebe hoje Anne Krueger e Palocci O presidente da República em exercício, José Alencar, receberá às 16 horas a vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Anne Krueger, que chega hoje ao Brasil para acertar os detalhes da renovação do acordo do País com o FMI. O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, acompanhará Anne na audiência. Agora pela manhã, segundo agenda distribuída por sua assessoria, Alencar receberá o presidente do Grupo Algar, Luiz Roberto Garcia e, às 11 horas, concederá audiência ao prefeito de Montes Claros, Jairo Ataíde e empresários. Às 19 horas, o presidente em exercício participárá de inauguração do espaço cultural no Tribunal de Contas da União, em comemoração aos 113 anos de criação do Tribunal.