Alencar torce para que a Gol compre a Varig O vice-presidente José Alencar disse nesta quarta-feira, 28, que espera ver concretizada a compra da nova Varig pela Gol. "Essa pode ser uma boa notícia porque abre espaço para que a Varig volte a fazer as linhas internacionais e com administração segura", afirmou. "Deus queira que isso seja verdade, que dê certo", completou. Alencar disse que conhece bem a estrutura da empresa e seus dirigentes. "Lá em Minas, a família sempre foi considerada gente séria, que sabe trabalhar no setor de transportes."