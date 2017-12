Alencar volta a cobrar redução dos juros O presidente em exercício, José Alencar, voltou a defender hoje a redução dos juros. Em discurso durante a instalação do Fórum Governamental da Participação Social, no Palácio do Planalto, Alencar disse que os juros têm que baixar mais e que o País deve manter uma política fiscal conservadora. Na avaliação do presidente em exercício, a situação do Brasil, hoje, é bem diferente da do ano passado. "Ao final de 2002 o País estava ameaçado pelo recrudecimento da inflação. E isso não podia acontecer. Daí a razão pela qual o governo adotou medidas fiscais muito conservadoras, além de uma política monetária restritiva", disse. Segundo ele, as medidas tomadas neste ano pelo governo na área econômica permitiram o controle da inflação. Ele afirmou que pelos números apresentados pelos ministros da área econômica, o País está enxergando um novo tempo em que poderá haver mais investimentos, especialmente no campo externo. "Nós não podemos de forma alguma deixar de gerar oportunidades de trabalho, melhorar a distribuição da renda nacional e a inclusão social". Em rápida entrevista, José Alencar voltou a afirmar que não discute decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a questão dos juros. O Copom reúne-se hoje e amanhã para definir a taxa Selic que encerra o ano. "Eu não tenho nada a reparar. Nós temos de manter uma política fiscal muito conservadora e o País não pode ser perdulário. Mas as taxas de juros precisam cair", afirmou.