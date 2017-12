Alexandre Schwartzman toma posse no BC na terça-feira O novo diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwartzman, tomará posse na próxima terça-feira, dia 4. A solenidade de posse e transmissão de cargo será feita pelo atual diretor de Assuntos Internacionais, Beny Parnes. A cerimônia está marcada para às 15h15, no edifício do BC em Brasília.