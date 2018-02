Alfândega apreende 550 mil óculos em Santos A Alfândega do Porto de Santos apreendeu mais de 550 mil óculos, de correção e de sol, declarados falsamente como lâmpadas em miniatura para árvores de natal, nesta sexta-feira. A mercadoria, avaliada em R$ 1,6 milhão, estava acondicionada em 570 caixas de óculos. A alfândega constatou que o conteúdo da carga divergia do que foi efetivamente declarado, caracterizando, portanto, a falsa declaração de conteúdo. Os óculos foram embarcados no porto de Ningbo, na China, transportados pelo navio Monte Cervantes, com destino ao porto de Santos. Segundo a Alfândega de Santos, essa é maior apreensão de óculos já feita pela Receita Federal, sendo que o antigo recorde corresponde a uma apreensão que ocorreu no mês de junho, quando 470 mil pares de óculos foram apreendidos.