Alfândega de Santos bate recorde de arrecadação tributária A Alfândega da Receita Federal em Santos, no litoral sul do Estado, superou os R$ 6,7 bilhões em arrecadação de tributos no ano de 2006, número 8% maior do que o alcançado em 2005. Segundo a Receita, mesmo com o peso das mercadorias importadas girando em torno de 15 milhões de toneladas nos últimos cinco anos e o valor do dólar com ligeira queda, os esforços no combate a fraude no valor e o combate aos importadores e exportadores que atuam à margem da lei vêm levando a um contínuo aumento na qualidade dos usuários do Porto de Santos e a um forte aumento no valor em dólar da tonelada de carga. As ações da Receita contra o ilícito tributário e aduaneiro têm aumentado a segurança das operações de comércio exterior e o aumento na arrecadação é conseqüência da maior eficiência do órgão.