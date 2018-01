Alfândega de Santos vai leiloar carros, bebidas e perfumes Um Porshe Cayene S é o produto mais valioso entre os 445 lotes de mercadorias que serão leiloados pela Alfândega de Santos na próxima quinta-feira, dia 7, em São Paulo. O cobiçado automóvel tem lance mínimo de R$ 100 mil, é zero quilômetro e modelo 2003. O leilão reúne mercadorias apreendidas pela Receita Federal no Porto de Santos desde 2000, avaliadas em mais de R$ 800 mil. O último evento como esse, destinado a pessoas físicas, aconteceu a mais de cinco anos. De acordo com o Presidente da Comissão Regional de Leilões da Receita Federal, Luiz Roberto Trevisani, os produtos leiloados foram abandonados ou apreendidos por causa de irregularidades, como algum problema documental ou comprovação da idoneidade do importador. A expectativa da Receita é que cerca de 1.500 pessoas compareçam ao leilão e que o ágio seja de 100%. "Devemos arrecadar entre R$ 1,5 milhão e 2 milhões", diz Trevisani. Do valor arrecadado, 60% vão para a União e 40% para a Previdência Social. No último leilão da Alfândega de Santos - realizado dias 29 e 30 de novembro para pessoas jurídicas - o ágio foi de 71,3%. Qualquer pessoa pode participar, desde que se cadastre no próprio local, levando CPF e RG. O pagamento pode ser feito com cheque ou cartão de crédito do Banco do Brasil, mas apenas as pessoas que efetuarem o pagamento em dinheiro levarão as mercadorias no mesmo dia. Além do Porshe, há outros carros de luxo importados entre os bens leiloados, das marcas Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi e Hyundai. Também há lotes com motocicletas, aparelhos eletroeletrônicos, relógios, canetas, perfumes, bebidas e raquete de tênis. Os lotes misturam diferentes produtos, o de número 14, por exemplo, é formado por dois uísques Johnnie Walker e um perfume Christian Dior. "É para agradar tanto o marido quanto a esposa", brinca Trevisani. O leilão será no salão social da Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo (AOPM), localizado na Rua Tenente Julio Prado Neves, 1.155, bairro do Tremembé, em São Paulo. O primeiro lote será leiloado às 9h e o evento não tem hora para terminar. Mais informações no site www.receita.fazenda.gov.br.