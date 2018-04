Alfonsín quer obrigar bancos a devolver depósitos O ex-presidente Raúl Alfonsín e outros membros da União Cívica Radical (UCR) apresentaram no Senado um projeto de lei que tem como objetivo forçar os bancos estrangeiros a devolverem todos os depósitos a seus clientes. Os bancos estrangeiros com operações na Argentina são: The Bank of Nova Scotia, FleetBoston Financial Corp, Banco Santander Central Hispano, ItesaBCI SpA, ABN Amro Bank, ING Bank NV, Banca Nazionale del Lavoro SpA, BNP PAribas, Citigroup, Societe Generale, HSBC Holding e Lloyds TSB Group. O Scotiabank Quilmes, uma subsidiária do Bank of Nova Scotia, foi forçado a fechar, no início deste mês, a até pelo menos 18 de maio, para reconstruir sua reserva de capital. O Scotiabank foi forçado a fechar, em parte, porque os acionistas do BNS se recusam, até agora, a enviar os fundos adicionais de que a instituição necessita para continuar operando. Os executivos do BNS disseram que manterão o banco fechado até que eles fiquem convencidos de que a administração do presidente argentino, Eduardo Duhalde, é capaz de estabilizar o sistema bancário e sustentar as finanças do país. Esta tarde, executivos do Banco Santander Central Hispano, em Madri, emitiram uma mensagem similar, dizendo que sua subsidiária Banco Rio de la Plata tem reservas suficientes para continuar operando pelos próximos três meses, e não receberá capital adicional no futuro previsível. De acordo com declaração divulgada pela agência Diários y Noticias, a lei apresentada pela UCR foi formulada "para defender a propriedade de milhões de cidadãos que colocaram seu dinheiro em bancos estrangeiros na crença de que a segurança dessas instituições garantiria suas economias, algo que no final não aconteceu". Alfonsín disse que os bancos estrangeiros têm a obrigação de devolver aos clientes argentinos as economias congeladas pelas administrações do ex-presidente Fernando de la Rúa e do atual presidente Duhalde, porque o marketing e os anúncios que eles usaram para atrair esses depósitos implicavam que eles eram mais fortes que os bancos argentinos.