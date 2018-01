Alfredo Setubal tomará posse na presidência da Anbid O vice-presidente do banco Itaú, Alfredo Setubal, toma posse como presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) na próxima segunda-feira. Estarão no evento o ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Luiz Leonardo Cantidiano. Tomarão posse como vice-presidentes da Anbid Nelson Rocha Augusto, presidente da BB DVTM; Luiz Maia, diretor-executivo do Banco Real ABN Amro; e Sérgio Zappa, diretor-executivo de Mercado de Capitais do Unibanco. Como diretores, assumirão José Luiz Leite Doles (BankBoston) e Wilson Masao (banco Votorantim).