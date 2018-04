Algodão cai 4,5% com realização de lucros Os preços futuros do algodão desabaram ontem no mercado futuro da ICE Futures US, em Nova York. O contrato mais negociado, para entrega em dezembro, fechou o pregão cotado a 61,95 cents/lb, com desvalorização de 4,49%. O algodão registrou a maior cotação em nove meses durante a manhã, mas cedeu depois que especuladores resolveram embolsar os lucros recentes diante da fraqueza de outras commodities. A queda acionou ordens automáticas de venda, que intensificaram a pressão sobre os preços.