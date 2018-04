Algodão desaba com dados do governo Os preços futuros do algodão fecharam ontem no limite de baixa estabelecido pela bolsa ICE Futures US, em Nova York. O contrato com vencimento em março perdeu 6%, cotado a 46,98 cents/lb no final dos negócios. A commodity foi pressionada pela divulgação de números baixistas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos . Em seu relatório mensal, o órgão aumentou sua previsão para os estoques domésticos e mundiais de passagem da safra 2008/09, reflexo da queda do consumo e das exportações.