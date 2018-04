Algodão dispara com sinais de demanda Os preços do algodão dispararam ontem na Bolsa de Nova York. O contrato para entrega em março encerrou o pregão a 46,55 cents/lb - alta de 6,4%. Os investidores vêem com bons olhos o grande volume de entregas físicas com base no contrato para dezembro, à medida que indica a existência de uma demanda de curto prazo. A melhora de humor dos mercados, com alta expressiva do petróleo e a firmeza das bolsas de valores, abriu espaço. O algodão atingiu recentemente as cotações mais baixa sem seis anos.