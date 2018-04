Algodão tem menor cotação em quatro anos

Os preços futuros do algodão atingiram hoje o menor nível em quatro anos na Bolsa de Nova York. O contrato para dezembro encerrou o pregão cotado a 42,07 cents/lb, em baixa de 91 pontos ou 2,12%. O pessimismo com a demanda e vendas relacionadas ao vencimento de contratos de opção derrubaram as cotações da fibra. Com desvalorização acumulada de 44%, o algodão é uma das commodities que mais se desvalorizaram em 2008. Na média, os preços das matérias-primas caíram 28% no mesmo período.