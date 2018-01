Alguns cursos online de escolas tradicionais A Agência Estado consultou três cursos online, cuja presença no mercado possui credibilidade: Alumni, Cultura Inglesa e Yázigi Internexus. Para realizar o curso, é necessário fazer um teste online para saber em qual nível começará a estudar. Todos oferecem apoio pedagógico na rede, com professores em tempo real ou e-mails a serem enviados com as dúvidas. Do outro lado da tela, o professor também acompanha o desenvolvimento do aluno e vai direcionando as aulas e atividades. Normalmente, a primeira aula é gratuita. Alumni Online O cursos online da Alumni tem programas em três áreas: Inglês Geral, Inglês Comercial e Inglês Acadêmico. O primeiro é dividido em dois módulos: English On!, com ênfase em gramática, leitura e redação e o Writing On!, voltado para redação em inglês. O segundo possui três tipos de curso: Business Writing On!, que trabalha a redação comercial; Business Writing for Secretaries!, curso direcionado a secretárias com redação e dicas práticas; e o Marketing in English, curso com aulas individuais online e em grupo na Alumni, com a assessoria de um professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O último é o Academic Writing On!, redação para universitários e profissionais. Segundo a supervisora dos cursos online da Alumni, Viviane Vladimirschi, os cursos são como uma aula particular. O aluno tem atendimento personalizado, sendo acompanhado nas atividades por professores especializados. A duração de cada programa varia de oito a nove semanas e, para um bom resultado, Viviane recomenda seis horas de estudo por semana. Ainda segundo ela, cada atividade tem prazo de entrega e, assim que o professor avalia o desempenho, o aluno é informado por e-mail. Os canais de interação, além do correio eletrônico, são os chats e os debates em inglês. Ela afirma que o contato com o professor é muito estreito. Portanto, se o aluno quiser conhecer quem vai acompanhá-lo antes de começar o curso, a escola marca uma reunião entre os dois. Uma situação que acontece com freqüência, segundo Viviane, são os pedidos dos alunos para continuar com o mesmo professor quando mudam de estágio no curso online. "Há uma ligação forte e eles se identificam com a forma de trabalho." O preço total de cada curso pela Internet fica em R$ 618, exceto o Marketing in English, que custa R$ 1080. Cultura Inglesa Online No Cultura Inglesa Online, após testar seu inglês, o aluno é encaixado no nível do idioma correspondente. Os cursos oferecem apoio bilíngüe e cada unidade possui atividades escritas, de leitura, auditivas e orais. As dúvidas podem ser solucionadas no Centro de Gramática online ou por e-mail. A habilidade oral pode ser trabalhada nas salas de chat entre alunos, mas é preciso baixar no computador o programa que permite o acesso. Com o professor, ele pode conversar durante as atividades do one-to-one, que são simulações de situações reais, basta ter um microfone e os componentes de áudio instalados. Entre os cursos oferecidos estão: cursos regulares, do nível básico ao avançado; cursos para negócios, com situações do dia-a-dia sobre transações e negócios; cursos de situações de negócios, enfoque para as principais situações como reuniões e apresentações; cursos para a área de negócios, disponíveis para os áreas de bancos e telecomunicações; cursos para viagens, versão em inglês e espanhol para viagens de negócios. A escola na Internet também prepara os alunos para exames específicos de proficiência da língua, como o Toefl. Cada módulo dos cursos regulares custa R$ 128. Os cursos voltados para a área de negócios variam de R$ 190 a R$ 220; os de viagem, R$ 190 cada um; e os cursos preparatórios para exames internacionais variam de R$ 60 a R$ 140. Roberto Beck, CEO (Chief Executive Officer) - o equivalente em inglês a presidente - da empresa afirma que é possível fazer uma assinatura mensal para o aluno que quiser freqüentar diversos cursos ao mesmo tempo. Segundo ele, a assinatura custa R$ 50 por mês e só não dá direito a fazer os cursos preparatórios de proficiência. House of English - Yázigi Internexus O curso do Yázigi Internexus, oferecido pela House of English - versão e-learning da empresa - ajuda a pessoa a se organizar. Coloca uma data limite para terminar o módulo - que deve ser feito em no máximo seis meses -, registra a data de início e faz um acompanhamento do desempenho do aluno. "Se ele demora para fazer as unidades, enviamos um e-mail. Ainda oferecemos um professor que dá apoio pedagógico." Ele explica que o conteúdo oferecido é no máximo de 36 horas e deve ser cumprido em no máximo seis meses. "Recomendamos, para um bom aproveitamento pedagógico, pelo menos uma hora e meia de atividades por semana. Menos do que isso, o resultado fica comprometido." Outra recomendação é de que o aluno faça dois módulos por semestre, que totalizam 72 horas. "Se fizer um estágio por semestre, não tem pressa. É necessário programar o curso em função dos objetivos que tem." Os cursos online da Yázigi Internexus são os seguintes: Business Plus, inglês voltado para negócios, aulas em sala de aula e pela Internet; Business Online, também voltado para negócios, mas inteiramente pela Internet; e o English Online, curso de inglês totalmente virtual. No Business Plus, a carga horária é de 31 horas, sendo que 25 são virtuais e seis presenciais, como workshops. Nos outros dois cursos, são 25 horas de aula ao todo. Ao fim de cada estágio, há uma prova final e o aluno é avaliado ao longo de cada módulo. Os preços dos cursos de inglês custam R$ 98 cada nível. Já o módulo do Business Plus fica em R$ 500 e o Business Online, R$ 150. 