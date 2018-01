Alguns estados terão horário bancário alterado A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) divulgou nota informando que as agências bancárias e postos de atendimento instalados em Estados abrangidos pelo horário de verão - que começa no domingo - continuarão funcionando no horário habitual a partir de segunda-feira. Já no Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, que não são incluídos no horário de verão - haverá antecipação de uma hora no período de funcionamento. As exceções serão Manaus e Belém, onde não haverá alteração no horário.