Alguns mercados fecham mais cedo hoje nos EUA Alguns mercados norte-americanos fecham mais cedo nesta sexta-feira, por causa do feriado de segunda-feira (Memorial Day, em homenagem aos norte-americanos mortos em guerras). Mas o mercado de ações funciona em seu horário normal. O mercado de títulos do Tesouro fecha às 15h (de Brasília); na New York Mercantile Exchange (Nymex), futuros de energia será negociados até as 14h (de Brasília), futuros de alumínio e paládio até as 13h (de Brasília), futuros de cobre e prata até as 13h05 (de Brasília) e futuros de ouro e platina até as 13h10 (de Brasília). Na Chicago Mercantile Exchange (CME), futuros de commodities, de juros e de câmbio terão fechamento às 14h (de Brasília); futuros de índices de ações serão negociados até as 17h15 (de Brasília); na Chicago Board of Trade (CBoT), produtos financeiros serão negociados até as 14h (de Brasília) e produtos agrícolas e de ações terão fechamento no horário normal.